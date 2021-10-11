Полякова поховали в Чернігові. Скороход викликала обурення родичів

У понеділок, 11 жовтня, після церемонії прощання в Чернігові на центральній частині кладовища "Яцево" поховали народного депутата Антона Полякова (депутатська група "За майбутнє!"), повідомляє Страна UA.

На церемонії прощання була присутня і подруга Полякова, народний депутат Ганна Скороход. Вона привезла великий похоронний вінок, на траурній стрічці якого було написано: "Я тебе шалено люблю".

Крім того, Скороход підходила прощатися до гробу і поцілувала Полякова прямо в губи. Такий вчинок викликав обурення родичів покійного. Варто відзначити, що Поляков був одружений.

Після того, як труну з Поляковим закопали, родичі запросили всіх присутніх на поминальний обід. Однак між родичами Полякова, зокрема його матір'ю, і Скороход відбулася серйозна розмова. Обидві сторони виглядали досить вороже налаштованими, а за підсумком діалогу розійшлися в різні боки.

Нагадаємо, Анна Скороход досить близько спілкувалася з Антоном Поляковим, вони поруч сиділи у Верховній Раді і проводили час разом поза парламентськими сесій. Уже після смерті Полякова глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпустив чутки в партійному чаті, що між ними був роман. Про це ж неофіційно говорять і інші депутати.