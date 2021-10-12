Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 12 жовтня 2021

У вівторок, 12 жовтня, шостий місячний день місячного календаря. Місяць, що зростає, перебуває в знаку зодіаку Козеріг, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Козерозі - хороший момент для планування і початку тривалої, завзятої роботи. Можна приділити увагу тому, що давно відкладалося.

Сприятливий час для спілкування з впливовими людьми, будівництва, купівлі-продажу нерухомості та земельних ділянок.

При цьому не виключено, що справи будуть гальмуватися і виникнуть перешкоди, особливо у фінансових питаннях, під час прийому на роботу, звернень до начальства або органів влади.

12 жовтня - один з найсприятливіших днів, під час якого загострюється інтуїція і відкриваються найрізноманітніші здібності.

Підходить для наукової або суспільної діяльності, налагодження контактів, романтичного спілкування.

Місяць, що зростає, - період, коли у людей поліпшується самопочуття, підвищуються настрій і активність. Людина стає більш енергійною і щасливою, тому саме на цей час корисно планувати найважливіші та відповідальні справи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 12 жовтня Овен (21.03-19.04)

Овнам випаде шанс реалізувати намічені плани, при цьому є великою ймовірність конфліктних ситуацій з партнерами або керівництвом. Зірки радять уникати пліток і чужих сварок.

Телець (20.04-20.05)

У Тельців настане час для роздумів про зміну роду діяльності і долю особистих стосунків. Зірки рекомендують звернути увагу на здоров'я і не приймати необдуманих рішень.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюків очікує день покаяння і духовних пошуків. Сприятливі заняття творчістю, фізична активність і прогулянки. Зірки радять відкласти великі покупки на інший день: ймовірний обман і фінансові втрати.

Рак (22.06-22.07)

Раки зіткнуться з труднощами і турботами. Є ймовірною неоднозначна звістка від близької людини, яка може на багато що вплинути. Зірки рекомендують прислухатися до внутрішнього голосу і не брати на себе зобов'язань, які не в змозі виконати.

Лев (23.07-22.08)

Життєвий потенціал Левів буде на високому рівні, однак через нестабільну поведінку удача може відвернутися в будь-який момент. Зірки радять уникати імпульсивних рішень і вчинків, а також не шукати любовних пригод.

Діва (23.08-22.09)

У Дів сильно загостряться почуття, тому велика ймовірність впасти в крайність або прийняти бажане за дійсне. Зірки рекомендують не приймати важливих рішень у сліпому пориві. Домогтися успіху допоможуть розсудливість і дипломатичність.

Терези (23.09-22.10)

Представники знаку будуть сповнені енергії, а їхні вміння переконувати і особиста чарівність принесуть велику користь у справах. Зірки радять з обережністю ставитися до привабливих пропозицій і провести якомога більше часу поза домом - не виключено знайомство, важливе для майбутнього.

Скорпіон (23.10-21.11)

Скорпіонів чекає важкий день, повний неприємних ситуацій, непорозумінь, сварок, нервозності.

Зірки рекомендують бути уважними й обережними у спілкуванні з родичами і близькими друзями - імовірний конфлікт.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільці зіткнуться з несподіваними поворотами долі, які стануть для них справжнім випробуванням на міцність. Зірки радять зберігати спокій і контролювати ситуацію, щоб не допустити серйозних помилок.

Козеріг (22.12-19.01)

Козерогам посміхнеться удача в роботі, проте значного фінансового прибутку чекати не варто. Вірогідні сприятливі зміни в службовому положенні. Зірки рекомендують розібратися з відкладеними справами або невирішеними проблемами.

Водолій (20.01-18.02)

Успіх Водоліїв багато в чому буде залежати від враження, яке вони справлять на оточення. Надлишок внутрішньої енергії може привести до погіршення стосунків. Зірки радять зайнятися проблемами в особистому житті і приділити увагу духовному розвитку.

Риби (19.02-20.03)

Риби можуть сподіватися на сприятливі зміни: початок нової справи, успіх у стосунках, вирішення старих проблем.

Зірки рекомендують проявити нестандартний підхід до звичних обов'язків і погоджуватися на вигідні пропозиції без особливих роздумів.