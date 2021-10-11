Комбайн в'їхав у пасажирський поїзд, пошкоджено локомотив та шість вагонів

У понеділок, 11 жовтня, на залізничному переїзді на ділянці Фастів - Житомир сталася ДТП за участю комбайна та пасажирського поїзда, що слідував за маршрутом "Бахмут - Львів", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці у Telegram, ДТП сталася через те, що водій комбайна проігнорував правила дорожнього руху та виїхав на нерегульований переїзд, де у той час наближався поїзд.

"Унаслідок зіткнення пошкоджено локомотив поїзда та шість вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайна відмовився від госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що пасажирів із вагонів, у яких були розбиті вікна, пересадили на інші місця в поїзді.