Міжобласний транспорт з 21 жовтня буде доступний тільки COVID-безпечним

Міжрегіональні пасажирські перевезення в регіонах з "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епідопасності з 21 жовтня будуть дозволені тільки при наявності у водіїв, екіпажу і пасажирів документів про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, це закріплено змінами в правила пасажирських перевезень, прийнятими на засіданні уряду в понеділок.

При цьому, з 21 жовтня, всім водіям, екіпажу авіатранспорту і пасажирам необхідна буде наявність документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на антиген до коронавірусу SARS-CoV-2, діючий 72 години.

У МОЗ уточнили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційному і залізничному транспорті міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських і внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака і пасажирів зазначених документів несе перевізник.