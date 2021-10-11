Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку нормандського саміту

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели в режимі відеоконференції важливу розмову щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі і підготовці Нормандського саміту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Провів важливу розмову з Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі і підготовці саміту N4. Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру", - повідомив Зеленський.