Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок на міжбанківському валютному ринку панували спокій і стабільність. Вихідний в США, який привів до зниження обсягу і кількості укладених угод, і робота Національного банку на випередження - ось що дозволило відпочити від різких коливань котирувань.

Як уже повідомляв портал Курс України , інтерес до проведення операцій по схемі ТОМ (з розрахунками завтра) був невеликий. Це зумовило зниження оборотів і могло вилитися в різкі коливання, якби Національний банк дозволив спекулянтам «погратися». Але сьогодні регулятор спрацював на випередження: відразу ж після початку торгової сесії виставив ордер на покупку за ціною 26,355 гривень. А після того, як купив 5 млн доларів, пішов - і одразу ж повернувся, знизивши при цьому ціну викупу на 0,5 копійки. З ордером 26,35 гривень Нацбанк пробув на ринку аж до закриття торгів. Завдяки присутності регулятора торгівля протягом усього дня пройшла у вузькому діапазоні 26,36-26,39 гривень, часом спред (різниця між цінниками на покупку і продаж) ставав менше однієї копійки, що говорило про повне взаєморозуміння між покупцями і продавцями.

Закрили торги понеділка на тому ж рівні на покупку, що і минулої п'ятниці, і на 1,5 копійки нижче на продажу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,36 / 26,42 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися не так широко, як минулої п'ятниці: сьогодні спред склав всього 6 копійок. Небажання торгувати з розрахунками завтра визначило сьогоднішню слабку динаміку торгів: перша угода на 0,5 млн доларів була здійснена в 9:41, а до 10 ранку пройшло всього 3 угоди. О 9:30 на ринку з'явився Національний банк. Підтверджуючи чутки, що ходили на ринку, що він буде «підштовхувати» долар вгору, регулятор виставив ордер на 1 копійку вище рівня п'ятничної інтервенції. Правда, це все одно було нижче за ринок, тому відразу ефекту не дало. Лише до 12 години, купивши 5 млн доларів, він пішов. І вже о 12:05 з'явився знову, поки ринок не встиг отямитися від несподіваного відходу (всі думали, що повториться минула п'ятниця, і Нацбанк стоятиме на одному рівні весь день ). Знизивши викуп на 0,5 копійки, регулятор дав зрозуміти, що його наміри вгадали правильно. Спекулянти зажурилися: качати ринок при Нацбанку було б собі дорожче. Решту часу торгівля проходила у вузькому діапазоні, без будь-яких коливань в ту або іншу сторону.

Котирування закриття - 26,351 / 26,365 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні був майже в 3 рази менше п'ятничного - всього 112,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3606 гривень.

Офіційний курс долара на 12 жовтня встановлений на позначці 26,36 гривень за долар, зростання на 0,85 копійки.

Офіційний курс євро на 12 жовтня встановлений на позначці 30,5012 гривень за євро, зростання на 2,44 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні змінювалася досить динамічно. Вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,42-26,43 гривень. До обіду, бачачи відсутність попиту з боку покупців, цінник опустили до 26,39-26,40 гривень, а до вечора - підняли до 26,41-26,42 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1572 долара. Сьогодні через вихідний в США торгівля на міжнародних ринках була досить спокійною і навіть сонної: євро весь день провів в 37-пунктовий діапазоні, так і не наважившись продовжити зростання. Готівковий євро вранці намагалися продавати по 30,54-30,55 гривень, але потім опустили цінник до 30,47-30,50 гривень і продавали так до самого вечора.

Російський рубль продовжує зміцнюватися за рахунок зростання доходів від продажу нафти і газу. Сьогодні ціна бареля нафти марки Brent досягла 84,6 доларів, і починають говорити, що до кінця року вона може коштувати 100 доларів за барель. Рубль до 12 години перевірив на міцність рівень 71,55 рубль за долар і до кінця дня рухався у вузькому діапазоні 71,60-71,75 рублів. Готівковий рубль нарешті відреагував зростанням на те, що відбувається: сьогодні його ціна виросла до 3,64-3,67 гривень за 10 рублів.