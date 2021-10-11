Валютний ринок понеділка: підсумки дня
У понеділок на міжбанківському валютному ринку панували спокій і стабільність. Вихідний в США, який привів до зниження обсягу і кількості укладених угод, і робота Національного банку на випередження - ось що дозволило відпочити від різких коливань котирувань.
Як уже повідомляв портал Курс України , інтерес до проведення операцій по схемі ТОМ (з розрахунками завтра) був невеликий. Це зумовило зниження оборотів і могло вилитися в різкі коливання, якби Національний банк дозволив спекулянтам «погратися». Але сьогодні регулятор спрацював на випередження: відразу ж після початку торгової сесії виставив ордер на покупку за ціною 26,355 гривень. А після того, як купив 5 млн доларів, пішов - і одразу ж повернувся, знизивши при цьому ціну викупу на 0,5 копійки. З ордером 26,35 гривень Нацбанк пробув на ринку аж до закриття торгів. Завдяки присутності регулятора торгівля протягом усього дня пройшла у вузькому діапазоні 26,36-26,39 гривень, часом спред (різниця між цінниками на покупку і продаж) ставав менше однієї копійки, що говорило про повне взаєморозуміння між покупцями і продавцями.
Закрили торги понеділка на тому ж рівні на покупку, що і минулої п'ятниці, і на 1,5 копійки нижче на продажу.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,36 / 26,42 (купівля / продаж).
Торги понеділка відкрилися не так широко, як минулої п'ятниці: сьогодні спред склав всього 6 копійок. Небажання торгувати з розрахунками завтра визначило сьогоднішню слабку динаміку торгів: перша угода на 0,5 млн доларів була здійснена в 9:41, а до 10 ранку пройшло всього 3 угоди. О 9:30 на ринку з'явився Національний банк. Підтверджуючи чутки, що ходили на ринку, що він буде «підштовхувати» долар вгору, регулятор виставив ордер на 1 копійку вище рівня п'ятничної інтервенції. Правда, це все одно було нижче за ринок, тому відразу ефекту не дало. Лише до 12 години, купивши 5 млн доларів, він пішов. І вже о 12:05 з'явився знову, поки ринок не встиг отямитися від несподіваного відходу (всі думали, що повториться минула п'ятниця, і Нацбанк стоятиме на одному рівні весь день ). Знизивши викуп на 0,5 копійки, регулятор дав зрозуміти, що його наміри вгадали правильно. Спекулянти зажурилися: качати ринок при Нацбанку було б собі дорожче. Решту часу торгівля проходила у вузькому діапазоні, без будь-яких коливань в ту або іншу сторону.
Котирування закриття - 26,351 / 26,365 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні був майже в 3 рази менше п'ятничного - всього 112,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3606 гривень.
- Офіційний курс долара на 12 жовтня встановлений на позначці 26,36 гривень за долар, зростання на 0,85 копійки.
- Офіційний курс євро на 12 жовтня встановлений на позначці 30,5012 гривень за євро, зростання на 2,44 копійки.
Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні змінювалася досить динамічно. Вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,42-26,43 гривень. До обіду, бачачи відсутність попиту з боку покупців, цінник опустили до 26,39-26,40 гривень, а до вечора - підняли до 26,41-26,42 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1572 долара. Сьогодні через вихідний в США торгівля на міжнародних ринках була досить спокійною і навіть сонної: євро весь день провів в 37-пунктовий діапазоні, так і не наважившись продовжити зростання. Готівковий євро вранці намагалися продавати по 30,54-30,55 гривень, але потім опустили цінник до 30,47-30,50 гривень і продавали так до самого вечора.
Російський рубль продовжує зміцнюватися за рахунок зростання доходів від продажу нафти і газу. Сьогодні ціна бареля нафти марки Brent досягла 84,6 доларів, і починають говорити, що до кінця року вона може коштувати 100 доларів за барель. Рубль до 12 години перевірив на міцність рівень 71,55 рубль за долар і до кінця дня рухався у вузькому діапазоні 71,60-71,75 рублів. Готівковий рубль нарешті відреагував зростанням на те, що відбувається: сьогодні його ціна виросла до 3,64-3,67 гривень за 10 рублів.