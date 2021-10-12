Власники корів отримають дотації від держави

Дотації з держбюджету на утримання корів всіх напрямів продуктивності за 2021 рік отримають 457 фермерських і сімейних фермерських господарств, які володіють не менше п'ятьма тваринами, всього за даним напрямком державної підтримки виділено 57,7 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний наказ №265 від 8 жовтня 2021 року підписав Міністерство аграрної політики і продовольства, про що повідомляється на його сайті в понеділок Таким чином, середній розмір виплати на одного одержувача дотації складе 126,25 тис. грн.

Як повідомлялося, в травні 2021 року Кабмін прийняв постанову, яка розширює та удосконалює держпідтримку тваринництва і перероблення с/г продукції у 2021 році. На його реалізацію передбачено 1,15 млрд грн.

Документ встановлює граничний обсяг компенсації для племінних тварин:

50,4 тис. грн за корову;

16 тис. грн за свиню;

17,6 тис. грн за вівцематку, барана, козоматку, козла;

160 грн за бджоломатки;

800 грн за бджолопакет.

Дотація за сперму тварин передбачена в розмірі від 160 грн до 800 грн за одну дозу. Загальний бюджет цього напрямку держпідтримки на 2021 рік складе 350 млн грн.

Крім того, вводиться виплата дотацій на приріст поголів'я корів власного відтворення в розмірі 30 тис. грн, для компенсації витрат власника тварини на його вирощування, поки нетель не може давати молоко. Бюджет цього напрямку програми держпідтримки на 2021 рік - 100 млн грн.

Всього в державному бюджеті-2021 передбачено 4,5 млрд грн на підтримку сільськогосподарських товаровиробників.