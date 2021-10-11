Генконсульство Білорусі в Нью-Йорку закривають на вимогу США

Генеральне консульство Білорусі в Нью-Йорку з 21 жовтня припинить роботу. Таку вимогу висунула влада США, повідомляє РБК-Украина.

"Повідомляємо, що на вимогу американської сторони генеральне консульство Республіки Білорусь в місті Нью-Йорку припинить свою роботу 21 жовтня 2021 року" , - йдеться в повідомленні білоруської дипмісії.

У дипмісії відзначили, що перебувають на обліку в Генконсульстві з 1 листопада будуть переведені на облік в посольство Білорусі в США. Там також попередили, що з 15 Жовтня доступ в офіс консульства буде неможливий.

Нагадаємо, в кінці серпня США скоротили дипмісію в Білорусі, американські дипломати покинули країну на вимогу влади.

Автор: Дмитрий Кузнецов