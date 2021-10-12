В Україні зафіксували масові порушення в сфері реклами

В Україні за підсумками січня-вересня 2021 року виявили понад 2400 порушень при розповсюдженні реклами. Велика частина з них стосується рекламування алкоголю і тютюнових виробів - близько 300, повідомляє UBR.

За дев'ять місяців інспектори Госпотребслужби перевірили понад 18 тис. рекламоносіїв.

Більше половини із загальної кількості порушень припадають на сферу зовнішньої реклами (1700), на другому місці - порушення в сфері внутрішньої реклами (571), на третьому - в друкованих ЗМІ (57). Інші порушення виявлені на радіо і телебаченні, а також в рекламі на транспорті.

"Рекламодавці повинні чітко дотримуватися вимог законодавства про рекламу. Винятків тут бути не може. Особливо це важливо, коли мова йде про такі вразливі для населення речі, як тютюн або алкоголь", - прокоментувала голова Госпотребслужби Владислава Магалецька.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада прийняла в другому читанні закон щодо протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі. За порушення рекламодавці можуть отримати штрафи в розмірі від 3400 грн до 10 200 грн.