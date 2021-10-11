"Євросолідарність" подала дві заяви про можливі злочини оточення Зеленського
Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" подали до Офісу генерального прокурора України дві заяви про можливі злочини вчинені особами, що входять до оточення президента Володимира Зеленського.Прес-служба "Євросолідарності" зазначає, що відповідну заяву в ефірі одного з українських телеканалів зробив співголова фракції Артур Герасимов, який уточнив, що подані заяви стосуються можливого відмивання грошей через офшорні структури "Кварталу 95" і про можливе фінансування тероризму Укрексімбанком, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Європейська солідарність" подала до Офісу генерального прокурора дві заяви про злочин. Перша з них стосується розслідування "Схем" – не щодо побиття журналістів, тут ми бачимо, справа рушила після того, як було показане відео. А стосується ймовірного фінансування тероризму. Це коли чи то куми, чи то свати, чи то родичі Зеленського причетні напряму до фінансування тероризму", - зазначив Герасимов.
Він додав, що неадекватна, агресивна реакція голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, який є наближеною до президента Зеленського особою, на запитання журналіста про кредит в $60 млн людині, яка працювала у т.зв. ДНР, свідчить про страх викриття.
"Якби все було нормально, він би спокійно відповів, приніс папери і все було б нормально. Він зірвався, і вся країна, весь світ бачив ці зйомки. З одного боку б’ють журналістів. З іншого боку – фінансування тероризму. Журналісти зробили свою справу, зробили розслідування. І ми звертаємось до правоохоронних органів щоб вони теж дали свою оцінку цим речам", - зазначив нардеп.
Окрім того, він уточнив, що друга заява, подана нардепами до Офісу генпрокурора, стосується т.зв. справи Pandora Papers.
"Ми подаємо як народні депутати заяву про злочин до Офісу генерального прокурора, де ми просимо з’ясувати і чітко дати Україні відповідь. Наскільки інформація журналістів про брудні гроші з ПриватБанку, вкрадені у кожного українця, відповідає дійсності? Бо у мене сумнівів майже немає. Але ми хочемо отримати відповідь правоохоронних органів", - резюмував Герасимов.