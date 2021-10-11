Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Мецгера

Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера за його заявою від 11 жовтня, в.о. голови правління банку призначено Сергія Єрмакова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"11 жовтня 2021р., під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради Укрексімбанку про можливі заходи (з урахуванням проведеної роботи Комісії з етики та стану службової перевірки) було отримано заяву від Мецгера Євгена Володимировича від 11 жовтня 2021р. Про розірвання строкового трудового договору з власною ініціативою", - повідомляє прес-служба банку в Facebook.

Так, номінаційного комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію наглядовій раді припинити повноваження Мецгера на підставі ч.1 ст.39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгер.

"Розірвання трудового договору відповідно до зазначеного підставою не передбачає виплати вихідної допомоги", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку зі звільненням голови правління, номінаційного комітет призначив Сергія Єрмакова виконуючим обов'язки голови правління банку з 12 жовтня 2021р. на термін до вступу на посаду голови правління банку особи, які мають бути вибрано за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022г.

Раніше глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення з посади.

11 жовтня Мецгер, а також двом іншим фігурантам справи про напад на журналістів, обрали запобіжний захід. Зокрема, Мецгера відправили під нічний домашній арешт.