Оприлюднено результати масштабного дослідження ефективності COVID-вакцин

Одне з найбільш масштабних досліджень вчених із Франції за участю 22 мільйонів осіб показало, що вакцинація на 90% знижує ризик важкої форми COVID-19, зокрема смерті й госпіталізації. Щеплення також ефективне при штамі коронавірусу Дельта, повідомляє Обозреватель.

Воно було проведено медичною групою Epi-Phare, що працює з урядом Франції. Як пояснив професор Махмуд Зурейк – директор структури, вчені порівняли дані 11 мільйонів вакцинованих людей старших за 50 років з 11 мільйонами тих, хто не зробив щеплення, за період із 27 грудня 2020 року (початок вакцинації в країні).

Було сформовано "пари" з людей одного віку, місця проживання й статі. Вчені стежили за їхнім життям із моменту отримання вакцинованим другої дози препарату.

Йдеться про вакцини компаній Pfizer/BioNtech, Moderna і AstraZeneca.

Як з'ясувалося, через 14 днів після другої дози вакцини у пацієнтів спостерігалося "зниження ризику госпіталізації на понад 90%". Відносного штаму Дельта, то дослідження також продемонструвало значний захисний ефект вакцини проти нього – 84% для осіб від 75 років і старше і 92% для людей у віці 50-75 років.

Як відзначили вчені, дослідження зосереджено тільки на ефективності вакцин проти важких форм. У ньому немає даних про те, наскільки щеплення здатні запобігати зараженню і передачі коронавірусу.