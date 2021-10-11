Аброськіна звільнили з посади ректора університету внутрішніх справ

В'ячеслав Аброськін звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ, повідомляє Лівий берег.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні з різних джерел мені стало відомо, що наказом міністра внутрішніх справ за результатами перевірки анонімної скарги з формулюванням «за систематичні порушення» я звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ. Вперше за 30 років служби отримав таке обгрунтування", - написав Аброськін .

Він подякував колегам за співпрацю та побажав курсантам і студентам "стати справжніми людьми, професійними юристами".

"Знаю досконало свою систему МВС, тому чекаю слідом відро всілякого бруду. З огляду на логіку розвитку подій, бруд повинна бути обов'язково і буде його багато", - написав Аброськін.

Аброськін з липня 2017 року обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України. 12 вересня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв відставку В'ячеслава Аброськіна і ще двох заступників голови Нацполіціі.