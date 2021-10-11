В Україні почали будувати телемережу Multiplex. Кабінет міністрів дав державні гарантії на отримання Держспецзв'язком кредиту в 490 млн гривень, повідомляє РБК-Украина.

Уряд підтримав розроблену за ініціативою Держспецзв'язку постанову, яка дозволить залучити під державні гарантії кошти для будівництва цифрової телемережі Multiplex.

"Мультиплекс МХ-7 забезпечить трансляцію цифрового українського телебачення, в тому числі у віддалених і прикордонних регіонах, куди раніше сигнал вітчизняних каналів не надходив" , - йдеться в повідомленні.

Для реалізації проєкту Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ), який знаходиться в управлінні Держспецзв'язку, залучає 490 млн гривень кредитних коштів.

"Розвиток інформаційної інфраструктури є першочерговим завданням держави в умовах гібридної війни. Це - питання забезпечення інформаційної безпеки, національних інтересів та протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу, зокрема з боку держави-агресора" , - підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо створення в Україні загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex.

Автор: Дмитрий Кузнецов