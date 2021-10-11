Польща запобігла дві спроби штурму кордону мігрантами

Прикордонна служба Польщі в минулі вихідні припинила дві спроби силового штурму кордону з боку Білорусі, повідомляє Deutsche Welle.

За даними польських прикордонників, незаконно пробратися на територію Польщі намагалися дві великі групи мігрантів: в 90 і 130 чоловік.

W miniony weekend doszło do dwóch prób siłowego forsowania granicy ???????????????? przez dwie duże grupy cudzoziemców -90 osób i 130 osób. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy WP udaremniono próby nielegalnego przedostania się osób na terytorium Polski. #zgranicy pic.twitter.com/ewIkGFuR21 - Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 11, 2021

Ці спроби вдалося запобігти завдяки оперативному втручанню офіцерів прикордонної служби та військовослужбовців польської армії, заявила прес-секретар відомства Анна Михальська.

За її словами, в минулі вихідні було зафіксовано понад 2000 спроб нелегально перетнути кордон республіки з білоруської сторони, в тому числі тільки в суботу - більше 700 спроб, що є рекордним числом.