В ЄС заявили про загрозу розвалу через Польщу

Європейський союз "почне руйнуватися", якщо він не оскаржить постанову Конституційного суду Польщі про пріоритет національного законодавства над європейським правом, повідомляє РБК-Украина.

Про це зробила заяву віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова.

"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне руйнуватися" , - сказала Юрова.

Представник Єврокомісії підкреслила, що через загрозу розвалу ЄС Брюсселю необхідно відреагувати на рішення польського Конституційного Суду.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи рішення Конституційного суду, заявив, що його країна не планує виходити з ЄС.

Автор: Дмитрий Кузнецов