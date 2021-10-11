В ЄС заявили про загрозу розвалу через Польщу
Європейський союз "почне руйнуватися", якщо він не оскаржить постанову Конституційного суду Польщі про пріоритет національного законодавства над європейським правом, повідомляє РБК-Украина.
Про це зробила заяву віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова.
"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне руйнуватися", - сказала Юрова.
Представник Єврокомісії підкреслила, що через загрозу розвалу ЄС Брюсселю необхідно відреагувати на рішення польського Конституційного Суду.
7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи рішення Конституційного суду, заявив, що його країна не планує виходити з ЄС.
Автор: Дмитрий Кузнецов