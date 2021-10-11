У Раду внесли законопроєкт про позбавлення держнагород колаборантів

У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо позбавлення державних нагород осіб, які виправдовують окупацію Росією частини українських територій. У документі йдеться також про тих, хто публічно підтримав окупацію українського Криму, повідомляє Обозреватель.

Співавторами документа стали сорок парламентарів з усіх фракцій. Ініціатором законопроєкту №6163 є нардеп від об'єднання "Справедливість" Роман Лозинський. Як зазначено на сайті Верховної Ради, 11 жовтня його передали на розгляд керівництва парламенту.

Як ідеться у пояснювальній записці, яка опинилася у розпорядження руху "ЧЕСНО", проєктом закону пропонується механізм позбавлення осіб держнагород. Згідно з ним, парламент і Рада національної безпеки та оборони матимуть право внести на розгляд президента відповідне подання. Глава держави ухвалює остаточне рішення.

Питання розглядатиметься тільки в тих випадках, коли особа вчинила такі дії: