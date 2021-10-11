В ЄС озвучили позицію щодо транзиту газу через Україну

Європейський Союз підтримує продовження транзиту газу по території України після 2024 року, коли закінчується транзитний контракт з Росією﻿. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Деловая столица.

"Україна є і лишається стратегічною транзитною країною для транспортування газу. Продовжувати транзит блакитного палива через Україну після 2024 року буде важливим для європейської енергетичної безпеки – ми підтримуємо таку позицію… Хочу, аби було зрозуміло: Євросоюз продовжує приділяти величезне значення енергетичній безпеці України" , — сказав він.

За словами Борреля, питання енергетичної безпеки є головною темою порядку денного саміту Україна-Євросоюз, який пройде в Києві 12 жовтня.

"Енергетична безпека – головна тема нашого нинішнього порядку денного, зважаючи на поточний стрибок цін, який призвів до здорожчання енергоносіїв. Це справжня криза і в Європі, й на світових ринках. Ми не можемо дозволити їй створити енергетичну бідність або дестабілізувати уряди по всій Європі та за її межами. Цього тижня обговоримо це питання на Колегії комісарів Європейського союзу, а наприкінці місяця – з лідерами ЄС" , — сказав головний європейський дипломат.

Борель також підкреслив, що російський газопровід "Північний потік-2" не представляє інтерес для всього Євросоюзу.