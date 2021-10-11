Чоловік із собакою на повідку вирвав одну зі стін намета за допомогою палиць для скандинавської ходьби і забрав її з собою, повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно, як невідомий спочатку трощить намет, а потім забирає з собою одну з її стін з портретом Добкіна і йде геть.

Чоловік під пісню з "Титаніка" розтрощив агітаційний намет Добкіна у Харкові. ВIДЕОhttps://t.co/WSeB0r55Rj pic.twitter.com/Kbi4sdGMTP — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) October 11, 2021

Кандидат стверджує, що той, що напав на намет - "Приїжджий. Україномовний".

У поліції повідомили, що інцидент стався на вулиці Сумській.