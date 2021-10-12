У Києві затримали грабіжників, які "накачували" жертв в барах

Правоохоронці затримали в Києві п'ятьох громадян, які пропонували людям алкогольні напої та підсипали туди сильнодійний лікарський препарат, від чого потерпілі втрачали свідомість, і їх обкрадали, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми з'ясували, що правопорушники знайомилися з громадянами в розважальних закладах і на вулицях та пропонували їм випити алкоголь. У цей момент вони непомітно підсипали в напій постраждалих сильнодійний лікарський препарат, від якого ті непритомніли. Після цього зловмисники забирали цінні речі і тікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один з постраждалих" , - повідомив заступник начальника поліції Києва Дмитро Шумейко.

Як наголошується, в результаті дій правопорушників один з постраждалих помер. Крім того, поліцейські провели чотири обшуки, в тому числі за місцем проживання зловмисників. В результаті вилучено флакони та блістери з різними сильнодійними лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату.

Правоохоронці затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Серед них - четверо чоловіків, 1981, 1986, 1987, 1997 років народження, та жінка, 1980 року народження. Проти них порушили кримінальні виробництва.

"Розпочаті кримінальні провадження у частині першій статті 115 - умисне вбивство та частиною другою статті 187 - розбій Кримінального кодексу України. За процесуального погодженням з Київською міською прокуратурою слідчі готують затриманим повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою" , - повідомив Шумейко.

Він додав, що зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.