12 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День іспанської мови (ООН), День шоколадних сюрпризів, Міжнародний день крику розчарування, Всесвітній день боротьби з артритом, День вільнодумства, День шести мільярдів, повідомляє УНИАН.

В Україні - День державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, у США - День бамії, День штату Вермонт, День зустрічі з вашими страхами, День свого бізнесу, День фермерів, День заощаджень, День складання кулінарної книги, День тушкованої свинини, в Гондурасі - День відкриття Америки, у Бразилії - День явлення Богородиці, День дитини, у Вірменії - День боротьби з тютюнопалінням, в Гуамі - День посадки дерев, у Коста-Ріці - День зустрічі культур, в Іспанії - Національне свято, в Аргентині - День поваги до культурних відмінностей, в Екваторіальній Гвінеї - День незалежності, на Багамах - День національних героїв, у Сальвадорі, Гватемалі, Гондурасі, Колумбії - День іспанської раси, у Венесуелі - День індіанського опору, в Уругваї - День інженера, у Лаосі - День звільнення, в Індії - Маха Саптами.

Пам'ятні дати 12 жовтня, річниці та події

У 782 рік до н.е. в цей день урартським царем Аргішті I було засновано місто Єреван.

У 1492 році експедиція Христофора Колумба досягла острова Сан-Сальвадор. Це вважається офіційною датою "відкриття Америки".

У 1810 році вперше відбувся нині прославлений пивний фестиваль "Октоберфест". Жителі Мюнхена були запрошені на святкування весілля кронпринца Людвіга Баварського і принцеси Терези Саксен-Гільдбурггаузенської. Пиво лилося рікою, а під кінець свята відбулися скачки. До них в 1811 році додався фестиваль фермерів з показом найкрасивіших коней і биків, а в 1818 році на черговому святі були встановлені перші каруселі і гойдалки, а також перші пивні ларьки. "Октоберфест" розростався.

У 1881 році відкрилася перша і найбільша в світі жаровня курчат, в 1892 році пиво вперше продавали в скляних літрових гуртках, і вже в 1896 році були побудовані пивні намети і "фортеці". В даний час "Октоберфест" щороку призначають на нову дату, починаючи з середини вересня. Фестиваль триває близько трьох тижнів, і його відвідують понад 7 млн туристів. На свято пива зазвичай з'їжджаються гості не тільки з різних куточків країни, але і з усього світу. Правда, коровірус зараз вніс свої "коригування".

У 1901 році Теодор Рузвельт офіційно присвоїв резиденції президента США назву "Білий дім".

У 1905 році в Парижі відкрилася перша Генеральна конференція Міжнародної федерації аеронавтики.

У 1931 році відбулося відкриття і освячення статуї Спасителя на вершині пагорба Корковаду, що вважається символом Ріо-де-Жанейро.

У 1960 році на 15-й Асамблеї ООН мав місце курйозний інцидент з главою СРСР Микитою Хрущовим. Під час однієї з промов, яку виголошував західний дипломат, радянський лідер зняв черевик і почав їм стукати по столу. Цей вчинок викликав шок у світовому співтоваристві, а потім обріс масою легенд. До речі, через кілька десятиліть у Хрущова знайшовся несподіваний послідовник: 14 грудня 2008 року на прес-конференції в Багдаді Іракський журналіст мунтазар аль-Зейді кинув у президента США Джорджа Буша-молодшого черевик. Однак в даному випадку Зейді апелював не до радянського лідера, а до арабської традиції, за якою такий жест вважається образливим.

У 1971 році на Бродвеї пройшла прем'єра рок-опери "Ісус Христос - суперзірка".

У 1999 році в Сараєво народився 6-мільярдний житель Землі.

У 2003 році Міхаель Шумахер став першим в історії гонок "Формула-1" 6-разовим чемпіоном світу, побивши рекорд за кількістю чемпіонських титулів (5) Х.-М. Фанхіо, що тримався з 1957 року. Рекорд був не тільки неперевершеним, але і неповторним - другим 5-разовим чемпіоном став сам Шумахер в попередньому, 2002 році.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 жовтня вшановує пам'ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака відлюдника. Інші назви свята: "Феофан", "Феофан осінній", "Киріак", "Відхідник", "Марем'яна".

Що сьогодні не можна робити

Не грайте в карти - втратите удачу. Якщо поставите паркан - до вас скоро навідаються злодії. Не сумуйте, інакше весь рік будете плакати. Всі сьогоднішні злі справи до вас повернуться бумерангом. Слідкуйте за сіллю: якщо вона закінчиться, то весь рік буде голодним. Нікому її не давайте в борг - віддасте сімейне щастя. Не беріть в руки дріб'язок - великих грошей у вас ще довго не буде.

Прикмети на 12 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

ранковий вітер вдень посилився, а до вечора вірш, - кілька днів буде ясно;

до вечора опустився туман - найближчим часом настане тепло, заморозків не буде;

багато яскравих зірок - восени буде мало опадів, а наступний рік буде врожайним;

багато пізніх грибів - довго не буде снігу.

Іменини 12 жовтня

Іменини у Кипріяна, Івана, Феофана, Євстахія і Максимільяна.