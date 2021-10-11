Перекладач, який врятував Байдена від талібів, покинув Афганістан

Афганський перекладач Аман Халілі, який у 2008 році допоміг врятувати нинішнього президента США Джо Байдена від бойовиків «Талібану», зміг покинути країну, повідомляє Лента.Ру.

Евакуацію перекладача та його сім'ї проводила організація Human First Coalition. Сприяння в цьому їй надавали прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан і кілька співробітників Держдепу США, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена. Спочатку сім'ю Халілі перевезли до Пакистану, а потім - в іншу країну. Кінцевий пункт призначення не повідомляється.

Раніше Халілі говорив, що його заява на імміграційну візу США застрягла в обробці, проте він вірить в те, що американський лідер йому допоможе.

У 2008 році два вертольоти Збройних сил США здійснили через снігову бурю аварійну посадку в горах Афганістану. На борту повітряного судна тоді перебували три американські сенатори: Джо Байден, Чак Гейгель і Джон Керрі. Крім військових, на допомогу був направлений Халілі, який на той момент працював перекладачем при армії США. Багато в чому завдяки його зусиллям сенаторів вдалося вивезти з небезпечного району.