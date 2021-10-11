Саакашвілі відмовився від меду і продовжив голодування
Третій президент Грузії, що міститься в СІЗО Руставі Міхеїл Саакашвілі відмовився їсти мед, таким чином продовживши жорстке голодування, повідомляє Сьогодні.
Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі. Про те, що Саакашвілі відмовився від солодких ласощів, заявила член "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе.
"Міхеїл Саакашвілі повернув адміністрації чотири 50-міліграмових банок з медом із п'яти. Він попросив мене передати всім зацікавленим особам, що вже використав одну баночку з медом, а інші чотири передав адміністрації, підписавши відповідний акт. Брехня не пройде. Чотири з п'яти банок були повернуті", – заявила Ека Херхеулідзе після зустрічі зі своїм лідером в Руставській в'язниці, повідомляє місцеве агентство" Грузія онлайн".
За словами Херхеулідзе, повернення меду стало реакцією Саакашвілі на те, що влада заявила про завершення його голодування.