Саакашвілі відмовився від меду і продовжив голодування

Третій президент Грузії, що міститься в СІЗО Руставі Міхеїл Саакашвілі відмовився їсти мед, таким чином продовживши жорстке голодування, повідомляє Сьогодні.

Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.﻿ Про те, що Саакашвілі відмовився від солодких ласощів, заявила член "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе.

"Міхеїл Саакашвілі повернув адміністрації чотири 50-міліграмових банок з медом із п'яти. Він попросив мене передати всім зацікавленим особам, що вже використав одну баночку з медом, а інші чотири передав адміністрації, підписавши відповідний акт. Брехня не пройде. Чотири з п'яти банок були повернуті" , – заявила Ека Херхеулідзе після зустрічі зі своїм лідером в Руставській в'язниці, повідомляє місцеве агентство" Грузія онлайн".

За словами Херхеулідзе, повернення меду стало реакцією Саакашвілі на те, що влада заявила про завершення його голодування.