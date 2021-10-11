Монастирський обіцяв нові підозри по справі "Дельта Банку"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму Facebook заявив, що підозра в розтраті 1 млрд гривень, яку отримав колишній власник Дельта Банку, не буде останньою у справі, повідомляє Новое время.

«Упевнений, що це не остання підозра як в справі Дельта Банку, так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників» , - підкреслив глава МВС.

11 жовтня правоохоронці повідомили про підозру одному з власників Дельта Банку. Йому інкримінують розтрату коштів і майна банку більш ніж 1 млрд гривень.

Зараз суд заарештував активи власника банку на 790 млн гривень. Зокрема, покладено арешт на 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також на 1 млн доларів з рахунку голови Ради директорів Дельта Банку.