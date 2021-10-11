НАЗК перевіряє заступника голови ОП через форум "Україна 30"

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг щодо дотримання заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком вимог законодавства, яке стосується запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повідомляє Букви.

Як сповіщалося раніше, організацією всеукраїнського форуму “Україна 30”, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, займалася ком﻿панія Goodmedia (“Гудмедіа”) Альони Тимошенко, дружини заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка. У НАЗК повідомили, що проводять відповідну перевірку з метою можливого виявлення порушень.