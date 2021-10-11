НАЗК перевіряє заступника голови ОП через форум "Україна 30"
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг щодо дотримання заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком вимог законодавства, яке стосується запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повідомляє Букви.
Як сповіщалося раніше, організацією всеукраїнського форуму “Україна 30”, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, займалася компанія Goodmedia (“Гудмедіа”) Альони Тимошенко, дружини заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка. У НАЗК повідомили, що проводять відповідну перевірку з метою можливого виявлення порушень.
“Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало в межах повноважень … моніторинг та контроль за дотриманням Заступником Керівника Офісу Президента України Кирилом Владленовичем Тимошенко вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, — йдеться в листі за підписом керівниці відділу комунікацій та інформаційної політики НАЗК Валерії Радченко.