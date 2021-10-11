Поліомієліт на Рівненщині: дітей почали масово прищеплювати

На Рівненщині дітей масово вакцинують від поліомієліту після спалаху хвороби. Щеплення зроблять всім малюкам у віці до п'яти років, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вакцинацію розпочали з села Велика Омеляна, де стався спалах. Місцевих дітей збираються прищепити за два тижні. Наступні три місяці будуть прищеплювати дітей у всій області. Вакцинація очікує всіх малюків у віці до п'яти років як повністю нещеплених, так і тих, у кого вже є щеплення.

"Протягом 14 днів ми повинні максимально охопити населення до 5 років щепленнями. Не менш 95% від загальної кількості. Це дуже небезпечна інфекція, і ніяких відмов не можна зараз допускати" , - розповів в.о. генерального директора Рівненського центру контролю і профілактики захворювань Роман Сафонов.

Також в селі, в якому стався спалах, взяли на аналізи воду і стоки.