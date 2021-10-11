Призначено нову главу міграційної служби
Кабмін призначив Наталію Науменко главою Державної міграційної служби України. Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в понеділок, 11 жовтня, повідомляє Кореспондент.
Кабінет міністрів прийняв ряд кадрових призначень, зокрема, призначив:
- Науменко Наталію Миколаївну - головою Державної міграційної служби України;
- Кучеру Олексія Володимировича - головою Державної регуляторної служби України.
При цьому уряд звільнив:
- Науменко Наталію Миколаївну з посади першого заступника глави ДМСУ;
- Луценко Геннадія Петровича з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області.