Зеленський: нормандський формат - єдиний шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандський формат - це єдиний спосіб завершити війну на сході України, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це він сказав на телеканалі "Дім". Президент зазначив, що повністю підтримує нормандський формат.

"Хотів би сказати, що я повністю підтримую цей формат. Вважаю, що крім нормандського формату, у нас більше немає на сьогодні іншого майданчика, щоб вийти з цієї ситуації, щоб дійсно закінчити війну на сході України" , - сказав глава держави в ході онлайн-переговорів з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель.

Президент підкреслив, що розраховує на конструктивну зустріч з Володимиром Путіним, Меркель і Макроном в нормандському форматі найближчим часом.