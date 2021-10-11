У Франції анонсували переговори у "нормандському форматі"
Міністерська зустріч у нормандському форматі може відбутися в найближчі тижні. Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу, повідомляє УНІАН.
Так, президент Франції Еммануель Макрон разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель поспілкувалися по черзі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
В ході переговорів вони обговорили проведення саміту "нормандської четвірки". Ці дві тристоронні розмови дозволили підбити підсумки щодо заходів, які були схвалені на Паризькому саміті в "нормандському форматі" в грудні 2019 року
"Сторони погодилися з необхідністю працювати над виконанням його висновків і домовилися про організацію в найближчі тижні міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією і Україною", - йдеться в повідомленні.