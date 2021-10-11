У Франції анонсували переговори у "нормандському форматі"

Міністерська зустріч у нормандському форматі може відбутися в найближчі тижні.﻿ Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу, повідомляє УНІАН.

Так, президент Франції Еммануель Макрон разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель поспілкувалися по черзі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

В ході переговорів вони обговорили проведення саміту "нормандської четвірки". Ці дві тристоронні розмови дозволили підбити підсумки щодо заходів, які були схвалені на Паризькому саміті в "нормандському форматі" в грудні 2019 року