Грецію затопило після потужних злив
Проливні дощі викликали повені в кількох районах Греції. Зокрема, стихія накрила острів Евбея, який кілька місяців тому сильно постраждав під час лісових пожеж, повідомляє Обозреватель.
За інформацією Euronews річки, які вийшли з берегів, розмили дороги, а на будинки і сільгоспугіддя зійшли селеві потоки.
Також серйозно постраждало від повені місто Лариса в центрі країни.
Фахівці попереджають про можливе погіршення ситуації в регіонах, покольку система, яка стримує повені, ледь витримує навантаження.
За словами прем'єра Греції Христоса Тріантопулоса, на зміцнення вразливих районів виділили 20 мільйонів євро. Зокрема, цієї зими планують посилити захисні споруди на півночі Евбеї.