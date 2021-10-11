Грецію затопило після потужних злив

Проливні дощі викликали повені в кількох районах Греції. Зокрема, стихія накрила острів Евбея, який кілька місяців тому сильно постраждав під час лісових пожеж, повідомляє Обозреватель.

За інформацією Euronews річки, які вийшли з берегів, розмили дороги, а на будинки і сільгоспугіддя зійшли селеві потоки. ﻿

Повені в Греції. Джерело: кадр Euronews

Також серйозно постраждало від повені місто Лариса в центрі країни.

Від повеней постраждало острів Евбея. Джерело: кадр Euronews

Фахівці попереджають про можливе погіршення ситуації в регіонах, покольку система, яка стримує повені, ледь витримує навантаження.

Наслідки повеней в Греції. Джерело: кадр Euronews

За словами прем'єра Греції Христоса Тріантопулоса, на зміцнення вразливих районів виділили 20 мільйонів євро. Зокрема, цієї зими планують посилити захисні споруди на півночі Евбеї.