Ціни на соняшникову олію різко зміняться

В Україні вартість соняшникової олії може найближчим часом збільшитися з близько 70 до 100 грн за літр. І це при тому, що вже зараз, наприклад, в Італії вона коштує майже в три рази менше, ніж в Україні, повідомляє Обозреватель.

Головна причина прийдешнього подорожчання – собівартість виробництва олії через різке подорожчання газу збільшиться на 5-10% (для бізнесу ціна злетіла за кілька місяців із 15 до 38 грн за куб), розповідає власник групи компаній "ГрадОлія", член Української ради бізнесу Станіслав Таршин.

"Ситуація ускладнюється тим, що одночасно відбувається значне, майже на 25%, зростання інших складових витрат переробки, таких як електроенергія і гексановий розчинник, що більш як 30% собівартості виробництва" , – пояснює експерт.

За його оцінками, якщо ситуація з цінами на енергоносії не зміниться, то незабаром у магазині літр олії можна буде купити за ціною вище за 100 грн. Українці, ймовірно, будуть шукати більш дешеві аналоги, наприклад, навіть оливкова олія для смаження.

Експерти називають цілу низку причин для такої ситуації:

українські ціни залежать від світових, але знижуються повільніше;

на експортну продукцію українські виробники не платять ПДВ, а за олію, яка продається в ЄС, доводиться віддавати 20% податку на додану вартість;

в ЄС є конкуренція на ринку соняшникової олії, в той час як в Україні в основному місцеве виробництво.

Скільки коштує соняшникова олія в Україні та ЄС

У 2021 році в більшості країн Європи ціни на олію злетіли в 1,5-2 рази. Це сталося на тлі відносно хорошого врожаю і порівняно невисокого попиту. За таким попитом пішов різкий відкат: соняшникова олія почала дешевшати, деякі країни перейшли на дешевші рослинні жири, хтось почав антимонопольне розслідування, а в інших державах вирішили використовувати накопичені запаси.