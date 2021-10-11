Батькам загиблих учасників ООС підвищили пенсії
Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити з 1 січня 2022 року мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС, повідомляє Кореспондент.
Про це в понеділок, 11 жовтня, інформувала пресслужба Кабміну. Уточнюється, що виплати складуть не менше 7800 гривень. Гроші отримає кожен з непрацездатних батьків, дружини (чоловіка) загиблих учасників АТО/ООС.
"Підвищений пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2000 людей, чиї рідні загинули за Україну, захищаючи мир і спокій українських будинків", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.