Батькам загиблих учасників ООС підвищили пенсії

Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити з 1 січня 2022 року мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС, повідомляє Кореспондент.

Про це в понеділок, 11 жовтня, інформувала пресслужба Кабміну﻿. Уточнюється, що виплати складуть не менше 7800 гривень. Гроші отримає кожен з непрацездатних батьків, дружини (чоловіка) загиблих учасників АТО/ООС.