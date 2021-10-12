Українець у Польщі зізнався у вбивстві своєї дитини

У Польщі 27-річний українець, який напав з ножем на свого семирічного сина і 28-річну дружину, зізнався у вбивстві дитини, повідомляє Кореспондент.

Як пише польське видання se.pl, за словами затриманого Дмитра Т., він хотів вбити сина Максима і дружину Анастасію, щоб "захистити свою сім'ю від чогось ще гіршого".

"У той день він пішов на кухню, випив склянку води, після чого взяв ніж і напав на рідних" , - написало видання.

Чоловік розповів, що його родині нібито загрожувала "якась група осіб, яка повинна була посадити їх до в'язниці, забрати дитину і все, що у них було". Тому він вирішив убити їх, а потім накласти на себе руки.

Після розправи над близькими, чоловік кілька разів ударив себе ножем в груди, після чого вистрибнув з другого поверху. Прокуратура вже висунула українцеві звинувачення у вбивстві сина і замаху на вбивство дружини.

Експерти перевірять, чи був він у здоровому глузді на момент скоєння злочину. Йому загрожує довічне ув'язнення.