В Італії заарештували лідерів партії, які сповідують антивакцинацію

В Італії поліція заарештувала 12 осіб, в тому числі лідерів ультраправої партії Forza Nuova (Нова сила), після протестів у Римі через спроби влади зробити COVID-паспорт обов'язковим для всіх працівників, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Euractiv, серед заарештованих - засновник Forza Nuova Роберто Фіоре і глава римської організації Джуліано Кастелліно, яким вже заборонили брати участь в протестах за напад на журналістів.

Тисячі людей вийшли на римські вулиці в суботу на акцію протесту, яка переросла в зіткнення з поліцією. Люди скандували "свободу, свободу", а деякі намагалися прорватися через кордон поліції, розгорнутий для охорони кабінету прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Відзначимо, що лідери Нової сили з самого початку пандемії підтримують риторику проти вакцин і карантину.