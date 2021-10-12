У ВООЗ назвали групи, які потребують бустерного COVID-щеплення

Стратегічна консультативна група експертів (СКГЕ) по імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по імунізації назвала групу осіб, яким потрібний третій укол вакцини від коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Як передає The New York Times, додаткова доза препарату від COVID-19 рекомендована людям з ослабленим імунітетом. Як пояснили фахівці, це пов'язано з тим, що даним особам двох доз може бути недостатньо для повноцінного захисту. Дана рекомендація стосується всіх, хто прищепився вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm і Sinovac.

Крім цього члени СКГЕ порадили вакцинувати третьої дозою людей старше 60 років, прищеплених китайськими препаратами Sinovac або Sinopharm.