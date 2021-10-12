У МОЗ назвали групи для безкоштовного ПЛР-тесту

В Україні тести на коронавірусну інфекцію повинні робити безкоштовно всім. І це правило стосується не тільки тих пацієнтів, у яких є підозра на хворобу, повідомляє Кореспондент.

Про це в понеділок, 11 жовтня інформували в МОЗ. У відомстві розповіли, в яких випадках сімейний лікар повинен виписувати направлення на аналіз. Так, за стандартами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, напрям на безкоштовний ПЛР-тест сімейні лікарі повинні виписувати таким пацієнтам:

Особам з підозрою на COVID-19

Особам з ознаками інших ГРВІ

Особам з ознаками вірусної пневмонії

Пацієнтам з поза госпітальної пневмонією

Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Крім того, в МОЗ зазначають, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що пацієнтам не проводили скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний видавати сімейний лікар. Якщо лікар з різних причин відмовляється видавати такий напрямок або у вас немає сімейного лікаря, звертатися потрібно на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України.