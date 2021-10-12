КПВВ "Чаплинка" припиняє свою роботу

Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю припиняє роботу з 19 жовтня. Про це йдеться в розпорядженні першого заступника голови Херсонської ОДА Андрія Шибаєва, повідомляє Крим.Реалії.

«Припинити функціонування контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї «Чаплинка» з 19 жовтня 2021», – зазначено в документі, опублікованому на сайті ОДА.

Контроль за виконанням розпорядження покладено на заступникаголови обласної державної адміністрації Едуарда Науменка.

З 7 червня 2021 року пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» на адміністративному кордоні Криму з материковою частиною України тимчасово припинився у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ. Пізніше терміни закриття КПВВ неодноразово продовжували.

Херсонська облдержадміністрація планує організувати на КПВВ «Чонгар», розташованому на адміністративному кордоні Криму з материковою Україною, автобусну станцію, з якої вирушатимуть автобусні маршрути в кілька обласних центрів України.