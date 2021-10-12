Україна та Словаччина обговорили співпрацю в сфері оборонки

Україна і Словаччина обговорили проєкти модернізації та перспективи співпраці компаній оборонної промисловості, заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час зустрічі ми обговорили поточні проєкти модернізації та перспективні можливості співпраці компаній оборонної промисловості" , - написав Залужний на своїй сторінці в фейсбуці за підсумками зустрічі з міністром оборони Словацької Республіки Ярославом Надемом.

За його словами, доказом партнерства і військового співробітництва між двома країнами є участь ЗС Словацької Республіки в стратегічному командно-штабному навчанні "Об'єднані зусилля 2021", спільну участь в Rapid Trident 2021 Україна, а також в Blonde Avalanche 2021 Словаччини.

Також Залужний подякував Надему за участь військовослужбовців ЗС Словацької Республіки в військовому параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.