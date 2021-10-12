У Києві зловили фальшивомонетників на продажі валюти

У Києві співробітники поліції затримали двох торговців фальшивими доларами, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Департаменту комунікації Національної поліції в рамках досудового розслідування правоохоронці встановили причетність 62-річного киянина та 49-річного жителя Житомира до махінацій з підробленою валютою на території Київської та Житомирської областей. Детективи зафіксували непоодинокі факти продажу ними фальшивих грошей.

11 жовтня обох затримали в Києві після збуту чергової партії валюти з ознаками підробки в розмірі 2 тис. доларів США.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.