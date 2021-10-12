У польському хостелі знайшли мертвою українку

У хостелі в Стараховіце на південному сході Польщі знайшли мертвою 51-річну громадянку України. Причини смерті поки невідомі, повідомляє Новое время.

За інформацією Polsat News, представник міської поліції Павло Кусяк заявив, що в понеділок вранці надійшла інформація про людину без свідомості в хостелі. Медики констатували смерть.

«Не виключено, що хтось може бути причетний до смерті жінки. У цій справі буде проведено розслідування, яке дасть відповідь на це питання », - заявив Кусяк.

Прокуратура і правоохоронці встановлюють причини смерті жінки.