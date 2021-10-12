НАТО застерегло ЄС від створення свого двійника

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав зусилля ЄС з розвитку власних оборонних можливостей, однак застеріг від дублювання функцій Альянсу. Про це він заявив на засіданні Парламентської Асамблеї НАТО, заявили в пресслужбі Альянсу в понеділок, 11 жовтня, повідомляє Кореспондент.

"Один партнер є особливо важливим для нашого Альянсу, і ми все тісніше співпрацюємо з Європейським Союзом. Я радий працювати з президентом (Єврокомісії - ред.) Урсулою фон дер Ляєн і з президентом (Євроради - ред.) Шарлем Мішелем над новою спільною заявою для подальшого зміцнення відносин між НАТО і ЄС, яка буде готова до кінця поточного року" , - сказав Столтенберг.

Також він привітав зусилля ЄС у сфері оборони, і нагадав, що НАТО багато років закликало союзників до збільшення власних оборонних можливостей.

"Але ці зусилля не повинні бути спрямовані на дублювання НАТО. Ресурси союзників обмежені, вони мають тільки один склад сил, і повинні використовувати їх найкращим шляхом" , - додав генсек.

За його словами, тільки разом союзники по НАТО зможуть подолати нестабільність, боротися з тероризмом і захистити заснований на правилах світовий порядок. Нарешті, Столтенберг вважає, що тільки разом вони можуть ефективно допомагати країнам-партнерам у тренуванні та в розвитку власних здатностей, поглиблювати відносини з іншими країнами, міжнародними організаціями, з представниками приватного сектора або наукових інститутів.