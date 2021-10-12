На Прикарпатті не опалюють держустанови через високі ціни на газ

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків заявив про проблеми з входженням в опалювальний сезон, попри підписаний меморандум і домовленості щодо цін на газ для бюджетних установ, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це мер написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, сьогодні проблема тарифів на опалення обговорюється на місцевому рівні у всіх регіонах країни.