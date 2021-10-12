На Прикарпатті не опалюють держустанови через високі ціни на газ
Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків заявив про проблеми з входженням в опалювальний сезон, попри підписаний меморандум і домовленості щодо цін на газ для бюджетних установ, повідомляє Дзеркало тижня.
Про це мер написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, сьогодні проблема тарифів на опалення обговорюється на місцевому рівні у всіх регіонах країни.
"Заклади охорони здоров'я не мають опалення. Зараз там 18-19 градусів тепла ... Не дивлячись на те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, а тепер виходить - за 30? А це додатково 500 000 грн для міського бюджету! А тепер уявіть яка ситуація в навчальних закладах. Понад 10 000 дітей, які повинні вчитися в теплих і комфортних умовах! А це більше ніж 253 000 кубометрів газу і понад 7 млн для бюджету міста. А ще є установи культури, бібліотеки, соціальні установи ... Це надзвичайна ситуація і треба вживати негайні рішення. Адже мова йде не тільки про матеріальний збиток для суспільства, а й про комфорт людей!", - написав Марцінків.