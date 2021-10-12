Виконавча рада МВФ висловила довіру Георгієвій

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) висловив довіру директору-розпоряднику організації Крісталіні Георгієвій, яка опинилася в центрі скандалу через маніпуляції з рейтингами, повідомляє РИА Новости.

"Вивчивши всі представлені дані, виконавча рада підтверджує цілковиту довіру керівництву в особі директора-розпорядника і її здатності ефективно виконувати свої обов'язки. Рада вірить, що директор-розпорядник прихильна підтримці високих стандартів управління та чесності у МВФ" , - йдеться в заяві фонду.

При цьому МВФ зобов'язався розглянути "можливі додаткові кроки" щодо зміцнення стандартів проведення досліджень, збору даних і механізмів відповідальності всередині організації.