Курс валют НБУ на 12 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 11 жовтня, виріс на 1 коп до 26.36 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп до 30.50 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп до 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп до 35.95 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 5 коп до 28.45 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 5 коп до 6.65 за 1 польський злотий.