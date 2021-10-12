Курс валют НБУ на 12 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 11 жовтня, виріс на 1 коп до 26.36 за 1 долар.
Євро подорожчав на 2 коп до 30.50 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп до 3.68 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп до 35.95 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 5 коп до 28.45 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 5 коп до 6.65 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.360 000
|EUR
|Євро
|30.501 200
|RUB
|Рубль
|0.367 580
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.945 800
|CHF
|Швейцарський франк
|28.451 200
|PLN
|Польський злотий
|6.650 400