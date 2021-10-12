Повінь у Китаї забрала життя 15 людей

Щонайменше 15 людей загинули, ще троє пропали безвісти в результаті повеней в північній китайській провінції Шаньсі, викликаних проливними дощами, повідомляє РБК.

За даними метеорологічної обсерваторії Шаньсі середня кількість опадів у провінції Шаньсі досягло 119,5 мм, що в десятки разів перевищує норму.

Крім цього, через проливні дощі були пошкоджені культурні пам'ятки, в тому числі заборонена стіна Янчі, східні ворота Забороненого міста, гроти Тяньлуншань і храм Меншань Кайхуа.

Міністерство фінансів і міністерство з надзвичайних ситуацій виділили 80 млн юанів ($12,4 млн) з центральних фондів допомоги при стихійних лихах.