Британія та країни Балтії домовилися боротися проти РФ

Великобританія і держави Прибалтики - Естонія, Латвія і Литва - домовилися разом боротися з Росією. Про це сказано в комюніке, яке за підсумками зустрічі глави МЗС Сполученого Королівства Ліз Трас з колегами з країн Балтії було опубліковано на сайті Форін офісу, повідомляє Газета.ru.

Як заявила британський міністр, чотири сторони домовилися продовжувати спільні зусилля у боротьбі з діями РФ на західному напрямку. Вона підкреслила, що Лондон «готовий діяти жорстко проти тих, хто не дотримується правил».

Зокрема, Трас наголосила на важливості протидії ворожій активності Росії та роботі над міграційним кризою на кордоні з Білоруссю, який президент республіки Олександр Лукашенко «мабуть, підстроїв для тиску на європейські країни».