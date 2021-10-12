В ООН повідомили про зростання бідності через пандемію

Пандемія COVID-19 призвела до злиднів понад 100 мільйонів осіб, понад чотири мільярди осіб практично не мають соціальної підтримки, заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш на заході МВФ, присвяченому відновленню держав від пандемії коронавірусу, повідомляє РИА Новости.

"Пандемія призвела до злиднів понад 100 мільйонів осіб. Більше ніж чотири мільярди осіб практично не мають соціальної підтримки; немає охорони здоров'я, нема захисту доходів, коли вони так терміново її потребують" , - заявив Гутерреш.

За його словами, нерівність в питанні розподілу вакцин прирікає світ на мільйони нових смертей і продовжує економічний спад, який може обійтися в трильйони доларів і найбільше вдарити по бідних країнах.

"Нам потрібен сміливий колективний ривок, щоб покласти край пандемії та забезпечити стійке і всеосяжне відновлення світової економіки" , - сказав генсек.

Як зазначив Гутерреш, прогнози показують, що світ перебуває на середині істотного відновлення світової економіки - "зростання ВВП становить від 5% до майже 6%".

"Але за цифрами ховається величезна розбіжність. Багато країн та регіонів, що розвиваються сильно відстають. Країни з розвиненою економікою інвестують майже 28% свого ВВП у відновлення економіки. Для найменш розвинених країн цей показник становить 1,8%. Менш як 2% дуже невеликого валового внутрішнього продукту" , - сказав генсек ООН.

Він закликав збільшити обсяг інвестицій і направити їх як на короткострокове подолання наслідків кризи, так і на довгострокове відновлення.

"Але багато країн обтяжені витратами на обслуговування боргу. Я повторюю свій заклик до збільшення готівки для найбільш нужденних країн, в першу чергу, шляхом істотного перерозподілу невикористаних спеціальних прав запозичення вразливим країнам, які їх потребують" , - зазначив він.

"Ініціатива G20 щодо призупинення обслуговування боргу повинна бути продовжена до наступного року і поширена на країни із середнім рівнем доходу", - додав Гутерреш.

Він також закликав підтримувати уряди, особливо в країнах, зачеплених кризою і нестабільністю, в реалізації соціальної та економічної політики.