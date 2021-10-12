Українців штрафуватимуть за "таємне" вивезення дітей за кордон

У Кабміні вирішили карати за неналежне сповіщення одного з батьків про вивезення дитини (до 16 років) за кордон. Штраф у такому випадку складе від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2,55 тис. грн), повідомляє UBR.

З відповідною ініціативою виступив Мін'юст.

Річ у тім, що Сімейний кодекс (ст. 157) зобов'язує одного з батьків (з яким за рішенням суду або висновку органів опіки і піклування визначено місце проживання дитини) повідомити про тимчасовий виїзд чада за кордон другому з батьків, якщо останній не ухиляється від батьківських обов'язків і сумлінно їх виконує.

"Стан же нинішнього правового регулювання дозволяє одному з батьків, який має намір здійснити тимчасовий виїзд за межі України з дитиною, ігнорувати обов'язок інформування другого з батьків без відповідних правових наслідків" , - йдеться в пояснювальній записці до поданого законопроекту.

У Мін'юсті кажуть про декларативний характер такої вимоги. У законодавстві навіть чітко не прописані терміни, в які один батько повинен укластися, щоб сповістити іншого (надіслати рекомендаційний лист) про тимчасовий вивіз дитини. Про необхідність встановлення таких термінів заявив навіть уповноважений парламенту з прав людини.

Зараз один з батьків, з яким живе дитина, може не повідомляти іншого про вивезення, і не побоюватися штрафних санкцій, якщо термін вивезення не перевищує місяця і викликаний такими поважними причинами:

з метою лікування;

навчання;

участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, художніх, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах;

оздоровлення і відпочинку дитини за кордоном, в т.ч. в складі організованої групи дітей.

Справа і в тому, що батьки, вивозячи своє чадо за кордон, часто не попереджають другого з батьків, прикриваючись саме зазначеними причинами, але насправді керуються зовсім іншими мотивами, уточнює керуючий партнер ЮК "Альянс правових сил" Віталій Собкович. Мовляв, навіщо попереджати, якщо дозволу не треба.

"Досить часто знаходяться батьки, які нібито відвезли дітей на спортивні змагання або оздоровлення в інші країни, підробляючи документи, але насправді, скажімо, погуляти. Якщо ж немає ні поважних причин, ні згоди другого з батьків, вас просто розвернуть на кордоні" , - пояснює адвокат.

Разом з тим в документі пропонується змінити статтю 184 Кодексу про адмінпорушення. Умисне порушення встановленого законом, рішенням суду, згодою батьків або одного з них обмеження по терміну тимчасового виїзду дитини за межі країни - буде каратися штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (1,7-3,4 тис. Грн).

У цьому випадку мова йде просто про зміну формулювання статті (покарання на цей момент таке ж).

Матері підробляють документи

Як показує судова практика, багато років поспіль майже в усіх випадках розлучення батьків дитини залишали з матір'ю. І тільки в останні роки його почали частіше віддавати на проживання батька, каже Віталій Собкович. Раніше дитини з останнім залишали тільки тоді, коли мати зловживала наркотиками, алкоголем і т.п. Але сьогодні вже з'являються "перші ластівки".

Оскільки діти в основному залишаються з матерями, то відповідно саме жінки частіше користуються можливістю вивезти їх за кордон. І нерідко трапляється, що батьки тиснуть один на одного: мати вимагає від батька сплати аліментів, а той своєю чергою не дає дозволу на вивіз дитини (без поважних причин).

"Саме в таких ситуаціях в основному матері і йдуть на підробку документів про наявність поважних причин для вивезення чада. Коли придумали механізм вивезення дитини без поважних причин, то багато батьків почали цим користуватися. Але в будь-якому випадку законопроект спрямований на захист прав саме батьків" , - стверджує Собкович.

Важелі для шантажу

Варто нагадати, що якщо мати та батько перебувають у шлюбі, то дозвіл другого з батьків обов'язково, не дивлячись на наявність або відсутність поважних причин. Якщо вони розведені, то вивозити дитину - при наявності судового рішення про проживання разом - можна тільки на місяць, акцентує адвокат, старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

На його думку, на сьогодні внесення Мін'юстом змін до адмінкодексу нічого не вирішить. Тим більше виникає питання, що робити, якщо інша сторона заявляє, що не була сповіщена про вивезення дитини.

"Ви подзвонили, а другий з батьків скаже, що не дзвонили. Відправляти рекомендаційний лист? А якщо він заявить, що не отримував. Відправити СМС? Тоді другий з батьків може заявити, що взагалі втратив телефон. Насправді я відношу такі закони не до захисту прав дітей і батьків, а до законодавчого сміття" , - говорить він.

Адвокат упевнений, що такі документи зайвий раз дають важелі для шантажу саме недобросовісним батькам. І він може полягати саме в тому, що батько стане загрожувати, наприклад, матері заявою про відсутність попередження. І тоді мати отримає штраф, передбачений законодавством, якщо зазначений законопроєкт таки ухвалять, резюмує юрист.