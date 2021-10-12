У соцмережі Twitter запустили функцію видалення передплатників

Соціальна мережа Twitter додала можливість видаляти передплатників в свій функціонал, йдеться в повідомленні служби підтримки ресурсу, повідомляє Мир 24.

«Функція видалення передплатника тепер доступна для всіх в веб-версії», - сказано в релізі.

Twitter почав тестування можливості видалити передплатника, які не блокуючи його, ще минулого місяця. Відзначається, що нова функція повинна полегшити користувачам мережі мікроблогів контроль за їх власним списком передплатників.

Раніше для видалення читачів користувачам доводилося заносити такі акаунти в «чорний» список, а потім виключати їх звідти.

Нагадаємо, у вересні користувачам соцмережі стала доступна нова опція, яка дозволяє винагороджувати блогерів сервісу грошовим коштами.