Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок торгівля на міжбанківському валютному ринку була малоактивною: охочих працювати за схемою ТОМ (з розрахунками на наступний робочий день) виявилося небагато. І тим не менше, Національний банк провів дві інтервенції з купівлі валюти, щоб не допустити спекулятивного розгойдування курсу долара.

Сьогодні на міжбанку - повноцінний робочий день. І покупці, і продавці будуть поспішати провести необхідні угоди, тому що у четвер 14 жовтня починаються довгі вихідні (через святкування Дня захисника України), і на цьому тижні буде ще всього один робочий день - завтра. Крім того, сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон з розміщення ОВДП. У разі, якщо нерезиденти все ж проявлять інтерес до українських цінних паперів, вони можуть почати продавати валюту для оплати покупки, і це створить додатковий тиск на долар. Тому Національному банку доведеться бути напоготові, щоб вчасно зреагувати на зміну ситуації і вжити заходів.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,32/26,40 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в понеділок змінювалася досить динамічно. Вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,42-26,43 гривень. До обіду, бачачи відсутність попиту з боку покупців, цінник опустили до 26,39-26,40 гривень, а до вечора - підняли до 26,41-26,42 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,42-26,43 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: якщо безготівковий долар відновить зниження, опуститься і ціна на готівковий долар. Якщо ж Національний банк продовжить жорстко гальмувати зниження котирувань долара, ціна готівкового «американця» залишиться на тому ж рівні.

Євро на FOREX в понеділок спробував продовжити зростання, але зміг піднятися лише до 1,1587 долара, після чого впав до позначки 1,1548. Вранці вівторка євро знову намагається рости і вже піднявся до 1,1561 долара. Готівковий євро в понеділок вранці виставили на продаж за 30,54-30,55 гривень, але потім опустили цінник до 30,47-30,50 гривень. Сьогодні продаж стартує з 30,50 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є передумови для зростання ціни євро на кілька копійок.

Російський рубль в понеділок виріс до 71,55 рубля на тлі зростання світових цін на нафту, але до півночі втратив всі досягнення і знизився до 71,95 рубля. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 71,75-71,90 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці в понеділок подорожчав до 3,64-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною.